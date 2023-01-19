【报道】蒙特利尔农历新年大型庆祝本周末举行，策划人胡逸芳：打造新的传统，共度欢乐兔年

活动主办机构之一、亚洲夜市（Marché de Nuit Asiatique）创办人、执行董事长胡逸芳（Eve Hu)接受加广中文采访时表示，这不仅是华裔的节日，也是所有亚裔，所有热爱亚裔文化，对亚裔文化感到好奇的人的节日。

我很高兴，也很自豪，把唐人街的社区聚集在一起，庆祝对我们的文化来说最重要的时刻。我们希望做的是，打造一个新的传统，它承袭了历史，但也能传给我们未来的下一代——让他们不要丢失的传统。我希望，唐人街老一代和年轻一代能够携手共进。今年冬天，这里将是一个温暖明亮且充满生机的地方。 引自 胡逸芳

这次大型活动由Ville-Marie区提供资金支持，非盈利机构Quartier des Spectacles Partnership （新窗口）也把这次的农历新年庆祝视为蒙特利尔丰富绚烂冬季活动的一部分。

蒙城市长瓦莱莉.普兰特（Valérie Plante）特意为此致辞，表示一百多年来，华人社区一直参与蒙特利尔的发展并带来影响，今年我们满怀热情迎接在唐人街举办的第一个春节大型庆典。

今年是水兔年，象征着长寿、繁荣、与和平，这些元素清楚地描绘了把蒙特利尔人口与华人社区团结在一起的特色。我邀请大家都来参加这个重要的家庭庆祝活动，以庆祝我们的友谊。 引自 瓦莱莉.普兰特

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

传统与现代结合

早在上个月，活动组织者已经邀请蒙城装置艺术家谭嘉文在唐人街展出了《群龙追月，Les dragons à la poursuite de la Lune》，从de La Gauchetière 街到中山公园门口，以花草动物的剪纸造型彩灯，形成一条长龙的意境，带来明亮与温暖。

我把这个充满温暖和色彩的作品送给唐人街的老人孩子、住在这里的家庭、和小生意人，我希望它成为一种陪伴，问候和欢迎来到唐人街的所有人，这也是我回馈社区的一种方式。 引自 谭嘉文

相关报道：【报道】点亮唐人街，装置作品《龙追月》令蒙城冬季别有风情

胡逸芳介绍说，三天的庆祝活动中，以中山公园为中心，包括舞龙舞狮、汉服舞蹈展示、庆典游行、亚洲流行歌舞、以及民乐表演等传统的节目。

同时，来到这里的人们还可以求签解签，得到一年运程，并给本命年的朋友准备了红腰带。

当然，年轻一代人举办的庆典中，加入很多现代元素。

在1月20日（周五）和21日（周六）移动数字创作网站 未来之站，La station de l’avenir 将落户园区，所有人都可以利用现场的多个IPad，自由创作画作和留言。在日落之后，这些作品将被投射在中山公园的墙壁上。

现场也为大家准备加热装置和热茶。

胡逸芳认为，这样大型的活动除了大家一起庆祝，很重要的一点是，来带动唐人街的经济商业。他们已经和唐人街90多间餐馆等打了招呼，让他们做好准备，今年春节的大型庆祝活动，可能为他们带来不少顾客。

这一活动的所得将全部捐赠给蒙特利尔中华医院基金会，以及Montreal Chinatown Family Association 等非盈利机构。这些机构在整个疫情期，都一直在支持蒙城华裔社区。

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

华裔社区需要更加团结

举办这样一项大型活动可谓千头万绪。尽管已经有了成功举办夏季亚洲夜市的经验，刚刚生下孩子的胡逸芳在过往的这几个月一直在联络落实春节庆典中的每一个事项，而且，对这项活动的未来发展也有了更多想法。

她表示，在组织活动过程中，她发现，蒙城唐人街各个社区组织分散，大家都在做自己小圈子里的事情。

我认为，整个社区应该团结一致，摒弃政治或社会观念的不同，因为这代表整个社区的庆祝，需要团结一致，才能一起推进。 引自 胡逸芳

华裔艺术家谭嘉文（Karen Tam）的装置《龙追月》正在蒙特利尔唐人街展出。 照片：Radio-Canada / Sandrine Thériault et Rémi Hermoso

采访/策划：Yan Liang