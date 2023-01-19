星星在迅速从夜空中消失: 研究发现过去12年内天空亮度每年增加7-10％

在本周四发表在《科学》杂志上的论文中，作者使用了参与 夜间地球 项目的业余科学家（或称公民科学家citizen scientists）收集的数据，这一项目的参与者观察特定的星座并记录他们能看到的星星数量。

这些公民科学家的数据显示，在过去12年中，夜空中的星星变得越来越不易看到，这可能是由于光污染的增加，天空亮度每年增加7%到10%，远远超过了卫星所探测到的。换句话说，一个出生在可以看到250颗恒星的地区的人，18年后在同一个地方看到的恒星将少于100颗。

这项研究证实了许多科学家已经怀疑了一段时间的事情，即全世界光污染的增长速度比我们以前所了解的要快得多。

黑色天空咨询公司（Dark Sky Consulting）的顾问巴伦廷（John Barentine）表示，这一切的底线是，自电力照明被引入并变得广泛的约140年内，我们作为一个物种在集体地改变夜间环境，这在地球历史上是空前的。

科学家们指出，光污染的问题还没有得到充分的重视，其对人类健康，生态系统，以至气候变化都有潜在影响。另外此前有研究指出，光污染也可能导致人类患癌症风险增加。

CBC News，Nicole Mortillaro，adaptation en chinois par Beijia Lin