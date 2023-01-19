越来越多企业在招聘员工时使用人工智能，移民等群体可能被它歧视

哈佛商学院去年的一项调查 （新窗口）显示，欧美国家的大部分雇主都在用 应聘者追踪系统 （ATS）来对应聘者进行第一轮筛选，同时也坦言他们知道这个系统会 屏蔽 掉一些合格的应聘者。

被人工智能轻看或忽视的原因可能是工作履历中的一段 空窗期 ，或者因为应聘者没有高等学历 （尽管所申请的职位可能并不要求应聘者大学毕业）。另外，人工智能是从过去的数据和例子中学习判断孰优孰劣的，因此可能把过去招聘时的习惯和偏见带到今天来发扬光大。

蒙特利尔大学的国际人力资源管理专家利里奥（Pamela Lirio）举例说，亚马逊在2018年停用了它的人工智能招聘工具，因为发现它从过去的招聘档案中学会了 歧视 女性。凡是在简历中提到参加女性体育运动队或上过女校的应聘者就会被它打低分。

安大略省法律委员会的顾问林赛（Susie Lindsay）也说，越来越聪明的人工智能会从公司过去的招聘和提拔记录中分析出老板的喜好，从而重复亚马逊的错误。

美国政府去年发布了一份关于如何防止残疾人被人工智能招聘工具歧视的指南。加拿大政府对自己属下员工的招聘作出了关于人工智能使用的规定，但是面向所有雇主的相关法案仍在讨论中。

网上关于应聘者如何打败人工智能的攻略汗牛充栋，最经常被提及的一条是关键词的使用。但是人工智能专家告诫说，关键词只是其中一个因素，最重要的还是要申请职位要求和你的履历重合度最高的工作。要记得归根到底，最后拍板的是一个人类。

(CBC News, Laura McQuillan, adaptation en chinois par Wei Wu)