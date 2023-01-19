渥太华酒店丘吉尔著名肖像被盗一年：警方追踪线索

当时，这起盗窃案成为世界众多媒体的头条新闻，因为这幅出自二十世纪最著名的肖像摄影大师卡什 (Yousuf Karsh) 之手的摄影作品被认为是过去100年中最重要的肖像照之一。

经过4个多月的警方调查，目前警方向媒体公布了第一个问题的答案：

原作被掉包的时间在2021年圣诞节和2022年1月6日之间，怎么发现的呢，这要多谢喜欢给自己停留过的酒店大厅留下纪念照的客人，这其中包括CBC驻华盛顿记者保罗·亨特（Paul Hunter）。

因为赝品比原作略小，镜框也与原作略有不同，所以警方调查开始时，很多酒店以前的客人飞快寄来了他们先前在洛里耶酒店拍摄的照片，这些照片显示出，在不同的时间酒店大厅里的《愤怒的雄狮》。

经过研究，已知最早的显现赝品的游客纪念照拍摄于2022年1月6日，是CBC记者保罗·亨特拍的，而显示卡什原作的最晚的游客照片时间是2021年圣诞节。由此结论：盗窃案是在这12天内发生，这是一条重要的线索。

CBC记者保罗·亨特于2022年1月6日拍摄的照片。其中的肖像是赝品，与原作相比，它比原作略小，镜框颜色比原作略深，签名是伪造的。 照片：Paul Hunter/CBC

当时，渥太华处于新冠封城中，住在洛里耶城堡酒店的客人很少。此外，在那些日子里，酒店员工也爆发疫情，所以酒店是在减员的情况下运营，尤其在晚上，因为酒吧和酒店餐厅是关闭的。

著名的艺术品盗窃案专家维特曼（Robert Wittman）说，对盗贼来说这是 一个机会 。

他认为，将赝品掉包原作的人是在酒店里的，此人知道需要什么工具，并且有足够的时间去做，而且不被酒店里的任何人怀疑。

目前渥太华警方表示，他们的调查仍在积极进行。艺术品盗窃案专家威特曼表示，找到《愤怒的雄狮》可能需要几年时间。

但他强调，到一定时候，这幅肖像会出现。他说， 当它重新进入市场时，或许是通过拍卖行，或许是通过经销商，或是卖给联邦调查局卧底警员，加拿大皇家骑警卧底警员，那就是艺术品回到主人手中的时候。

要有耐心， 艺术品盗窃案专家维特曼强调。

CBC News，Paul Hunter，adaptation en chinois par Beijia Lin