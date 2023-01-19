魁北克省最低工资涨至15.25加元

魁北克省劳动部长布雷（Jean Boulet）星期三（1月19日）宣布了这个消息。他介绍说，有将近30万人将受惠于这次工资提升，其中超过一半人是女性。全职员工每星期的收入将增加40加元，这意味着他们的购买力将提高4.26%。

服务生等可以拿到小费的员工与其他人不同。他们的最低工资将涨到每小时12.2加元，比过去多0.8加元。

覆盆子和草莓采摘的计件工资涨得最少，将分别提高到每公斤4.53加元和每公斤1.21加元，比目前水平分别增加0.30加元和0.08加元。

一个几乎囊括所有魁省工会的劳工权益组织 至少18元联盟 对这次最低工资提升的幅度表示失望。顾名思义，该联盟的主张是把魁省的最低工资涨到每小时18加元。但是布雷表示，最低工资涨幅过大将会导致企业裁员，并损害魁北克企业的竞争力。

加拿大独立企业联合会对这次最低工资调整表示满意，并称每小时18加元的最低工资对企业是灾难性的。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）