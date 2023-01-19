为新移民继续提供快速通道：安大略北方城市希望RNIP试点项目转为永久项目

参与RNIP项目的有十一个城市和地区，其中有五个在安大略省东北部，苏圣玛丽（Sault Ste. Marie）、萨德伯里（Sudbury）、蒂明斯（Timmins）和北湾（North Bay）。

来自肯尼亚的工程师科若思（Felix Koros）在申请到苏圣玛丽的飞机机械师工作后，通过RNIP项目免掉了他申请临时工作许可等繁琐步骤，他很感激这一快速通道项目。

来自菲律宾的护士帕切科（Fatima Pacheco）在2021年9月前来苏圣玛丽续读护士学位，她在2022年9月申请了永久居留权，并在12月获得批准。她说，如果没有RNIP项目，申请过程可能需要长达18个月，而不是两个月。目前她在苏圣玛丽的一家退休公寓担任护士，同时还在继续为她的注册护士学位认证学习。

苏圣玛丽市去年的RNIP项目预定是推荐125人获得永久居留权，但最终却发出了213封推荐信。蒂明斯市去年没有达到计划目标，预定是提交170份推荐信，但只提交了148份推荐信。

鉴于此前东部大西洋省份的类似试点项目转成了永久项目，安大略东北部的市政官员认为他们的RNIP试点项目也有望在今年底试点结束后转为永久项目。

CBC News，Jonathan Migneault，adaptation en chinois par Beijia Lin