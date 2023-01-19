逃避兵役的俄罗斯青年在加拿大获得难民身份

默德利的律师西蒙.余（Simon Yu）说，默德利和他的家人都坚信，他如果回到俄罗斯，一定会被送到乌克兰前线，或者被送上法庭。他的家人提供的报刊文章不仅证明了这一点，也显示从他的家乡哈巴罗夫斯克市应征入伍的士兵参与了侵乌战争初期的布查惨案。

哈巴罗夫斯克位于中俄边界，原名伯力，1860年以前是中国领土。

默德利的姐姐在十年前来到加拿大，现已是加拿大公民。她为弟弟寝食难安好几个月，现在终于放下心来。唯一令她难过的是，弟弟永远不能回家乡了。她希望将来担保父母申请家庭团聚移民，让一家人在加拿大团聚。

默德利正在努力适应加拿大的生活。他开始在一家麦当劳打工，同时为重返校园努力。他希望将来当一个药剂师。

从2022年2月24日俄乌战争爆发到当年11月30日，共有115名俄罗斯人向加拿大申请难民身份，比疫情前的正常水平略多。

（CBC News, Julia Wong, adaptation en chinois par Wei Wu）