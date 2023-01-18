魁北克省防疫专家不再建议所有人接种疫苗加强针

高风险群体包括60岁以上人口、免疫力低下的人，医护人员，老人院住户，正在接受透析治疗的患者、孕妇和偏远地区居民。有消息来源说，魁省卫生部将只建议这些群体和从未感染过新冠病毒的人在接种疫苗六个月后补打加强针。但如果不在此列的民众愿意补打，疫苗费用仍可由医保支付。

病毒学家拉马尔（Alain Lamarre）说，专家们的建议是正确的。因为对于按 2+1 的标准完成疫苗接种并感染过新冠病毒的人来说，再去补打一针并不能增加多少免疫力。

专家们把这个建议的时效谨慎地限制在今年冬季和春季。接下来要看疫情的具体变化。如果感染人数突然上升，或是出现新的病毒变异，他们并不排除建议所有人补打加强针的可能性。

魁北克省的八百多万人口中，星期二（1月17日）有16人死于新冠。616人因感染新冠病毒住院治疗。

（Radio-Canada, Thomas Gerbet, adaptation en chinois par Wei Wu）