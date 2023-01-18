加拿大宣布向乌克兰无偿提供200辆装甲车

这批装甲车由加拿大Roshel公司制造，售价9千万加元。阿南德介绍说，它们采用最新技术，可用于运送兵员装备并在战斗中充当屏障，也可轻易加装武器。加拿大去年五月向乌克兰提供的数辆同类装甲车获得了非常好的反馈。

Senator APC 配备有防雷地板，热成像仪、生化和核武防护系统，可以检测周边环境的辐射水平，可以加装云梯、液压逃生梯和障碍破除设备。

加拿大政府上个星期宣布耗资4.06亿加元为乌克兰购买一套NASAMS防空导弹系统。它和装甲车都属于加拿大政府去年秋季宣布的对乌5亿加元军援项目。

乌克兰总统泽连斯基在推特上向特鲁多和加拿大人表示感谢： 在这艰难的一天，我们的朋友在继续支持我们。[......] 我们将一起走向胜利！

自2022年2月俄罗斯发动侵乌战争以来，加拿大已向乌克兰提供了50亿加元的直接援助，其中有10亿加元是军事援助。

（CBC News, Peter Zimonjic, adaptation en chinois par Wei Wu-）