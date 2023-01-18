【专访】联邦环境与气候变化部长吉尔博的年终回顾：加拿大环保政策上的几个“史无前例”

2021年10月，加拿大总理特鲁多任命魁北克自由党议员史蒂文·吉尔博（Steven Guilbeault）担任环境与气候变化部长，由于他的长期环保活动人士背景，这一任命曾引发广泛讨论。

而作为环境部长，吉尔博如何看待自己上任第一年的工作呢？

星期一（1月16日），吉尔博在唐人街与几家中文媒体会面时，就过去一年的环保政策实施，接受了加广中文的采访。

焦急中保持耐心

每隔一段时间，媒体上就会出现各地由于极端气候导致的灾难，关注环保的人们总抱怨政府的政策似乎永远滞后与不足够 —— 尤其是年轻一代，不免对此感到沮丧和焦虑。

我懂得而且分享他们的焦虑和失望，但是我也希望他们理解，我们现在纠正的是几十年来人类对环境的伤害，这不可能在一夜之间改变，解决如此大规模的国际气候危机需要时间。当然，这绝不是我们可以被动等待的借口，因为越等待破坏越大，必须迅速行动减少灾难，而且，我相信我们能够做得到。 引自 吉尔博

他举例说，1987年，在蒙特利尔，国际社会签署了《蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书》。最近的国际研究显示，大约在2060年，臭氧层将会完全得到恢复 —— 可以说，我们用了70多年修补了这一伤害，而且避免了全球升温0.5度左右。

几个史无前例

回顾2022年加拿大环保政策，吉尔博多次使用了 史无前例 ， 历史上首次 这样的词。

首先是，去年12月，加拿大蒙特利尔举行了联合国生物多样性大会（COP15）。会议达成了 历史性的 协议，各国同意在2030年，保护地球三分之一的陆地和水域。

其次，出台了 迄今为止最为详尽的方案 ，指导加拿大达到2030年的减排目标。

今年三月，在温哥华举办的一个全球论坛上， 加拿大总理特鲁多与吉尔博共同宣布减排新目标：在2030年，加拿大将温室气体排放量减少 40% 至 45%，为此联邦政府将投资 91 亿加元，并重申在 2050年前实现碳中和。

吉尔博表示，这是加拿大政府首次对各个工业领域都制定了具体的减排目标，这些领域包括了石油与天然气、运输、水泥、农业、以及电子生产领域等 —— 这是前所未有的。

第三，在12月，加拿大推出了《国家气候变化应变战略》。

吉尔博介绍说，这也是加拿大历史上首次出台国家性战略，以协助民众和社区为应对气候灾难做好准备，增强抵抗力，打造更强经济。

现在，普通人几乎每天都在遭遇或感受到极端天气带来的灾害，森林大火，洪水，干旱，联邦政府希望与省和地区政府、 市政府、以及其他伙伴一起帮助民众做好准备。

最后，他介绍说，今年，加拿大以史无前例的速度就环保出台了8个不同的政策 —— 这类环保举措在在如此短暂的时间内同时进行，这是我们今年的成绩。

加拿大环保措施足够吗？

当然，联邦政府的一系列环保举措，也遇到了来自不同方向的阻力。例如，环保评论人士担心，联邦政府决定会 逐渐取消对非可再生能源工业的补贴 ，这对减少碳排放非常重要，但具体如何做到呢？

吉尔博对此倒是非常有信心：

我们计划在今年结束对化石能源政府补贴，说实话，我认为，我们可以在上半年做到这一点，我们比G20伙伴国提早了三年达成这个目标。 引自 吉尔博

他也表示，遇到各方阻力是肯定的，简单说，无论他做什么，都会遇到阻力，自己几乎每天都被告上法庭，比如碳税，禁止进口和制造一次性塑料用品等。

环境活动人士vs环境部长

吉尔博是位长期的环保活动人士。早在九零年代末期，他就成为了加拿大绿色和平组织的重要成员，并且长期担任其魁北克分部的发言人。

吉尔博还是真正的行动派。比如，2001年，为提升人们对京东气候议定书的关注，他攀上了当时世界最高建筑多伦多CN塔，还展示抗议标语。他因此被警方逮捕，被判缓行一年，以及赔偿损失。

2019年，他步入政坛，首次竞选就当选Laurier—Sainte-Marie选区的联邦议会议员。

在特鲁多政府，他还曾担任文化遗产部部长。2021年10月开始担任环境部部长。

他开玩笑说，作为环境部长，他不再需要为了引起大家对环保的重视而去爬CN塔了，但自己内心一直是环保活动人士。

本质上说，做环保人士和我做环境部长并没有什么不同，总理特鲁多告诉我，我依然是环境活动人士，但不是在联邦政府外面，而是在联邦政府内部。我保护环境的方式和工具改变了，但我的热情和决心完全没有改变，那就是，要给我们的后代留下一个更美好的世界。 引自 吉尔博

他补充说，自己是三千多万人的环保部长，当然不是所有人都同意他的观点，支持应该对抗气候变化，或保护生物多样性，所以，他的角色是去帮助、说服他们，并使用政策影响力，改变现状。

仅在过去一年，他就宣布了总额130亿的加拿大环保投资 —— 这个数字，是几年前他和他的环保同仁们做梦都不敢想的，政府对抗环境变化的野心比之前大得多。

采访/编辑：Yan Liang