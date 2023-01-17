加拿大2022年度通货膨胀率降至6.3%，但食品价格仍在上涨。

加拿大统计局星期二（1月17日）发布的报告说，加拿大全国的汽油平均价格下跌了13%，因此带动了通胀率的下滑。12月的汽油价格仅比俄罗斯侵乌战争扰乱石油供应前高3%。

尽管上涨幅度略微放缓，但食品价格仍然居高不下，其中新鲜蔬菜的价格比前一年同期增长13.6%。安大略省伯灵顿市的蔬果进口商斯夸尔斯（Rick Squires）说，在新冠疫情爆发前，一箱亚利桑那州草莓或一箱加州生菜的进价大约是25加元，一年前涨到大约35加元，而现在他需要付50加元。

鉴于人工和运输费用等成本的大幅度上涨，他悲观地预测， 25加元进一箱草莓的日子不会再有了。

12月份总的物价比前一个月下降0.6%，为2020年以来的最大降幅，但是6.3%的通胀率仍然比加拿大银行的目标高出一倍多。因此分析人士预测加拿大基准利率至少还会被上调一次。

（CBC News, Pete Evans, adaptation en chinois par Wei Wu）