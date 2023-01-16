加拿大平均房价下跌12%

加拿大房地产协会星期一（1月16日）公布的最新数据显示，去年12月，加拿大的平均房价比前一年同期下跌12%，房屋销量比前一年同期减少39%。

加拿大平均房价在2021年12月时为713500加元，到2022年2月加拿大银行上调基准利率前更是涨至816720加元。2022年12月，这个数字为626318加元。

但是加拿大各地的房地产市场差异很大，所谓平均房价，很可能受到温哥华和多伦多等大城市的高档住房价格的影响过大。因此加拿大房地产协会还公布了把不同房型和面积等因素计算在内的房价指数（HPI）。

从全国范围来看，2022年12月的加拿大房价指数比前一年同期下跌13%，其中安大略省和BC省下跌幅度最大。其他地区略微下跌，有些地区甚至略有上升。

从各个城市来看，里贾纳市的平均房价下跌最多，将近五分之一（19.8%）。同在中部的卡尔加里的平均房价却比前一年同期上涨了6.3%。大多伦多地区和大温哥华地区分别下跌9.1%和4.5%，蒙特利尔下跌3.1%，渥太华下跌0.9%。

好消息是，12月份的加拿大平均房价与11月份相比仅下跌0.3%，为2022年3月以来最小幅度。有分析人士认为，这可能意味着房价正在到达最低点。

（CBC News, Pete Evans, adaptation en chinois par Wei Wu）