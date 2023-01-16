日本与印度开始为期11天的联合军事演习

这次演习为期11天，印度空军派出150人、4架战斗机、2架运输机和一架空中加油机参加。日本自卫队派出8架战斗机参加。日印两国早在2019年就决定举行联合军演，但因新冠疫情之故延期。

日本自卫队的声明说，这次日印联合军演的目的是增进双方相互了解并加强两国空防合作。

日本和印度都是 四方安全对话 （QUAD）的成员国，另外两方是澳大利亚和美国。澳大利亚前总理陆克文（Kevin Rudd）曾在一次对谈活动 （新窗口）中表示，它不是一个军事联盟，但是过去一两年来其关注范围有所扩展。

自俄罗斯在2022年2月全面发动侵乌战争以来，日本政府对国防政策作出重大调整，并大幅度提高军费，还承诺在2027年以前将军费增加一倍，达到GDP的2%。日本首相岸田文雄上星期警告说，东南亚可能会变成下一个乌克兰。他呼吁盟国联手对抗中国和朝鲜对东亚安全构成的威胁，称中国在东海和南海以武力改变现状的企图和朝鲜的核项目及导弹试射使日本面临的局势日益严峻。

日本是今年的七国集团轮值主席国。岸田文雄因此在新年假期后立刻开始旋风式出访其他G7成员国。他在与英国首相会晤后宣布的日英军事合作协定包括两国可以互相在对方领土上驻军，这也是有史以来首次。