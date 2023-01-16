加拿大商家越来越重视春节。

在加拿大最大城市、也是华人最多的城市多伦多，大型连锁商场Hudson’s Bay布置了一个春节主题橱窗，另一个连锁店Holt Renfrew将在大年初一下午为顾客提供茶水。加拿大鹅在其网站上为寻找合适礼物的顾客提供建议。

迪奥和万宝龙等高端品牌推出了特意为春节设计的产品，包括手袋、羽毛笔和服装等。它们的颜色多半是大红或金黄。当然，兔子图案是肯定少不了的。

在经过圣诞前的销售高峰和圣诞后的大减价后，销售额低谷不可避免地来到。加拿大零售业分析师温德（Bruce Winder）说，许多商店年初几个月是亏本的，春节正好提供了一个促销机会。

另外，根据加拿大统计局2021年的人口普查，加拿大总人口中目前有5%有华裔血统。加拿大零售业委员会发言人瓦西里申（Michelle Wasylyshen）表示，商家希望通过提供特色服务和产品更好地反映加拿大社会的多元化。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）