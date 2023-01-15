【专访】加拿大历史上首位驻台湾记者Philippe Leblanc: 感受到与乌克兰民众同样的爱和抵抗力

上周，已经在台湾展开报道的菲利普.勒布朗短暂回到加拿大休整，并接受了加广中文的采访，介绍作为加拿大历史上第一位驻台湾记者，他的观察和感受。

加广驻台湾记者Philippe Leblanc。 照片：Radio-Canada / submitted by Philippe Leblanc

与乌克兰同样的爱和抵抗力

过去几个月，勒布朗几乎以每周一篇特写的速度，报道台湾的政治、社会、与文化，当中包括了对台湾外交部长吴钊燮的采访，台湾民众展开的全民防御行动，以及加拿大与台湾过去一百多年的历史上渊源。

不过，当谈及对台湾印象最深刻的事情，勒布朗表示：

俄国入侵乌克兰之初，我曾经前往乌克兰进行报道。在台湾，我能感受到与乌克兰一样的氛围情绪，他们顽强的抵抗力，他们对这个岛屿的爱，他们为保卫自己的生活方式而做的努力。在当下来自中国的威胁更加迫切的状况下，他们更加热爱自己的生活方式，相互帮助。或许他们一直是这样的，但是现在，这种感觉更加强烈。 引自 勒布朗

他认为，因为乌克兰遭到俄国侵略，很多人意识到台湾也可能遭遇与乌克兰相同的命运，因而得到更多的国际关注。不过，如果和台湾民众聊天，他们会告诉你，什么也没有改变，中国几十年来一直对台湾使用武力威胁。但最近一段时间，由于中国在台湾海峡不断军演，军用飞机不断进入台湾防空识别区，让台湾人觉得应该更加严肃思考中国进犯台湾的现实可能性，感到更大压力。他们感谢国际社会关注以及开始了解台湾的状况，不过，他们更愿意台湾是因为其他方面受到瞩目，而不是因为中国武力威胁。

我听到的最多的是，台湾人说，关于台湾有很多事情可以介绍，而不仅仅是我们生活在中国的阴影下。 引自 勒布朗

加广驻台湾记者Philippe Leblanc采访台湾外交部长吴钊燮。 照片：Radio-Canada / submitted by Philippe Leblanc

我爱台湾

勒布朗表示，无法前往中国，戏剧性地改变了他的工作。现在，尽管只在台湾短短几个月，勒布朗在谈及台湾的民众，美食美景，充满了好奇与赞美。

他表示，以前听到过很多关于台湾多么美的信息，但真正住在那里，感觉台湾依然超出了他的预期。

我受到了难以置信的热情欢迎，他们敞开双臂欢迎外国记者，台湾外交部对加拿大第一次有媒体记者站设在台湾感到非常高兴，普通台湾人非常愿意与我交谈，所以，我非常高兴能够对这个岛屿有更多的认识，并把它介绍给加拿大人。我也非常开心可以自由地做我的工作，一个崭新世界展现在我眼前。 引自 勒布朗

勒布朗目前已经飞回台北，并有一系列关于台湾和亚洲的采访计划。

他说，未来会以台湾为基地，展开对全亚洲的报道，包括新加坡、越南、柬埔寨等都在他的采访计划之中，中国只是亚洲的一部分，还有许多地方值得我们报道。

驻外记者生涯

许多人对驻外记者的工作感到好奇，勒布朗介绍说，作为驻亚洲记者，自己每天7点起床，浏览各大通讯社以及台湾媒体的报道，以寻找报道选题。

他认为，驻外记者最大的障碍依然是语言。在前往亚洲前，他学了几个月的中文，并且会继续学习中文。

所以，在选择话题上，他很依赖自己的台湾同事/助理，因为她懂得中文，了解台湾，可以区分什么是真正的话题，什么是被 创造 出来的话题。

尤其是在采访的时候，我需要克服语言的障碍，让受访者更加信任我，能像朋友一样和我交谈，敞开心扉。为此，我必须找到一个方式来克服这个障碍，可以使用跨越语言的方式，让彼此之间建立一个联系。 引自 勒布朗

勒布朗还介绍说，驻亚洲记者独特的一点是，因为时差，我们的昼夜是颠倒的。我工作的时候，我们的电台正是晚上，而我要配合这边新闻播出的时间，所以我很少能在晚上11点前结束工作，其是有突发新闻事件，电台希望加入特别的中国角度分析。

勒布朗出生于魁北克蒙特利尔南岸，在康卡迪亚读大学时开始在加拿大广播公司做实习生，1989年正式成为加广电台记者，之后转为电视新闻记者。在被派驻台湾之前，勒布朗曾担任加广法语驻多伦多全国记者长达14年，他还曾经前往墨西哥、海地、挪威、以及乌克兰采访报道。

他笑说，当你开始（做驻外记者），你就会希望继续做下去。

加拿大首位驻台湾媒体记者Philippe Leblanc观看当地比赛。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Philippe Leblanc

采访/编辑：Yan Liang