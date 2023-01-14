言论自由问题？乔丹-彼得森因其推文而受到惩处

乔丹·彼德森是加拿大著名媒体人，作家，退休教授及临床心理学家，他在2016年前后作为一个两级化的公共知识分子而受到广泛关注，他的YouTube频道拥有数百万全球粉丝。彼德森对文化和政治问题的看法被视为保守主义，但彼得森称自己是英国自由主义者和传统主义者。

彼得森指责安省心理学家协会试图阻挠他的言论自由，并因他的政治观点对他进行惩戒，他指出，安省心理学家协会引用的推文与心理学专业无关。

彼德森在接受加拿大广播公司电话采访时表示，他不会屈从安省心理学家协会。

言论自由专家指出，此案提出了关于公共监管机构影响力的问题，也提出了关于言论自由，以及安省心理学家协会因观点而惩罚有争议的心理学家是否越权的问题。

多伦多城市大学自由表达中心主任特克（James Turk）说，虽然他不赞成彼得森的许多观点，但他对安省心理学家协会的行为 深感不安 ，他指出，在民主社会中，当某个专业机构认为它有权利审查其有监管权的所有成员的政治言论时，是非常令人担忧的。

彼德森表示，他目前专注于社会和政治评论，不再治疗心理病人，但他不打算放弃临床心理学家的执照。彼得森说，他与安省心理学家协会的争执不仅仅是关于他自己，而是关于由政府权力支持的监管机构是否有权通过威胁人们的生计来迫使人们沉默的问题。

CBC News，Mark Gollom，adaptation en chinois par Beijia Lin