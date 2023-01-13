【专访】加拿大台北经济文化代表处代表曾厚仁：我对台加关系未来感到乐观

他就任后不久，在去年11月，加拿大政府公布了人们期待已久的《印太战略》，当中点名批评中国是“日益具有破坏性的全球大国”，也七次提到了与台湾的合作。

曾厚仁代表昨天（周四）接受加广中文台采访时表示，当下的国际局势实在是处于迅速变化当中。在他三十多年外交经验中，很少看到在短短一个时期，这么多国家、涉及到这么多议题，同时在改变当中，而台加关系当然是整体国际关系变化中的一个部分。

台加关系继续增进有一个基本重要的理由：我们是理念相近国家。如果现在台湾不是一个成熟民主社会，我们尊重人权，遵守国际规范和秩序等等，如果没有这个要件的话，台加的关系不会有这样的强度的进展。 引自 曾厚仁

《印太战略》影响深远

2018年底，发生了孟晚舟及两个麦克事件，加中关系陷入低谷，也令加拿大重新思考对华以及亚洲战略。2019年11月，特鲁多政府宣布，就新的《印太战略》展开咨询。

当新的《印太战略》公布，专家们表示，这体现出加拿大在印太地区的重心从原来的中国，转移到了整个印太地区 ，特别希望加强与理念相近的民主国家合作。

曾厚仁仔细分析了这份《印太战略》提及台湾的七个地方，包括三次提及台海的安全情势，当中两次讲到加拿大 反对任何片面改变台海现状的行动 。

他表示，加拿大政府过去是不做这种立场表达的，但从2021年伦敦七国峰会，对台海安全情势表态之后，渐渐看到加拿大表达有所改变。

《印太战略》是加拿大政府面对印太区域未来十多年，可能数十年政策的一个框架，对两岸关系和台湾影响非常大，这是台湾特别注意的一点。 引自 曾厚仁

同时，《印太战略》非常明确提到，加拿大希望就下面几个议题与台湾进行合作：贸易、科技、卫生、民主治理、打击假信息、以及原住民议题。当中，民主治理和打击假信息这两个方面是首次提及。

曾厚仁表示，台湾在民主治理方面不敢说是表率，但至少在过去几年，很多国家的民主在倒退的情况下，台湾继续民主制却越来越坚定。台湾在民主韧性方面，加拿大政府有注意到。

他描述目前的台加关系是 前所未有的亲密 ，在政府间交流，经济投资合作等方面都有所体现。从去年初开始，双方就外国投资促进与保护协议（FIPA)展开探索性谈判。

加拿大统计局的数字显示，从2020年到2021年，加台双边贸易快速增长47.9%，是加拿大与亚洲各国贸易中增幅最大的；台湾已经成为加拿大的第11大贸易伙伴。

2022年11月1日曾厚仁先生（右四）应邀出席加国联邦众议院加中关系特别委员会（Special Committee on Canada-People's Republic of China Relationship）“加台关系”专题研究收场听证会。 照片：Radio-Canada / TECO in Canada

加拿大可以做得更多

特鲁多政府的对台政策一向遭反对党和一些媒体诟病，认为加拿大可以做得更多。比如，台湾和中国分别申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（缩写：CPTPP） （新窗口） ，而作为CPTPP中的第二大经济体，加拿大目前的态度是 保持中立 。

曾厚仁婉转表示，当下国际关系进展很快，双边的关系不能用以前的方式来处理。外交上，通常都大家认为事缓则圆，着急会出错。

但是在目前，如果你事缓，国际形势都不知道跑到哪里去了，让你来不及回应。比如，如果事缓的话，西方对俄罗斯侵略乌克兰的制裁可能都还没有开始呢，那还怎么让乌克兰抵御俄罗斯侵略呢？

他表示，对加拿大在CPTPP上的立场，台湾了解，但如果有意愿的话，加拿大可以直接表态，欢迎台湾加入或是欢迎任何符合高标准要求的国家/经济体加入，而不需要顾虑太多。

他进一步分析说，当然，把加拿大和台湾的关系与台湾与美国以及台湾和日本的关系相比，是不太公平的。因为台湾与美国、日本有很深的历史和经济渊源。如果真要比较的话，应该是把目前加拿大对台政策与五年前相比，这样就能看到双方确有很大进展，而且在继续往前进。所以，他对台加关系的未来表示乐观。

台湾相对动作比较快，因为体量没有那么大，我们必须很敏捷，看着国际形式，找到一个有利于台湾方向来走。当然，台湾现在是理念相近国家群体当中的一员，而且，是非常能够贡献自己能力的成员，这一点，我很高兴国际上有越来越多的认知。 引自 曾厚仁

他还评价说，自己在工作上接触的加拿大官员都非常专业，也非常坦诚，不会有什么瞒着不告诉你。而且，他们对政策的变化也非常敏感。那么，现在有了《印太战略》这个框架，接下来按照这个政策，大家一起做吧。

台湾准备好了吗？

去年八月初，美国前众议院议长佩洛西访问台湾，引发媒体旋风式报道。

中国对此的反应非常愤怒，在台湾周边展开大规模军事演习。根据法新社的最新报道，2022年，中国1727架次飞机进入台湾的防空识别区（ADIZ），比上一年增加了一倍。

尽管中国政府一再表示抗议，但世界主要民主国家的议会代表团一一到访台湾。加拿大议会的加台议员友好小组(CTFG) 代表团也在去年双十节前往台湾，并参加了国庆庆典。

国际媒体蜂拥前往台湾采访，最关注的议题之一就是，一旦中国武力侵犯台湾，台湾是否做好了准备？

中国侵略是一个事实上的问题 ，而是否准备好了，是一个过程。台湾准备好了没有？我们就尽力，做最好的准备。那么，这些努力够不够，我希望永远不会有需要检验的一天，因为战争不是台湾的选项。 引自 曾厚仁

曾厚仁分析说，中国政府从来没有承诺放弃使用武力统一，台湾的执政者，无论是国民党还是民进党，都应该明白这一点。

而俄罗斯入侵乌克兰也让台湾政府与民众有了紧迫感，如台湾民众主动组织起来，展开全民防卫训练等。

曾厚仁认为，所幸现在，大家对一起保卫台湾，有很大的共识。最近，政府将兵役服役期从四个月提升到一年，也并没有像有人预测的那样遭到强烈的反对。

此外，早在俄国入侵乌克兰之前，大家就在讨论台湾的后备役制度如何改革。

台湾民间也越来越多的人认识到中国的威胁，同时，乌克兰人充分展示了保家卫国的决心，台湾人看在眼中，也理解自助才有人助。

2023年的愿望

曾厚仁先生表示，台湾的外交官员都是一任接一任，为拓展台湾的外交空间而努力。

他表示，自己很高兴，今年，台湾将在魁北克的蒙特利尔（蒙特娄）开设新的办事处，目前各项准备正紧锣密鼓。

同时，他希望与加拿大的FIPA谈判，能够进入实质性阶段，因为双方已经准备了很多年，并且可以带动很多其他的议题。

采访/编辑：Yan Liang