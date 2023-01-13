移民部长弗雷泽认为加拿大需要更多的移民

但移民部长弗雷泽（Sean Fraser）认为，加拿大需要更多的新移民来解决劳动力短缺和未来的人口变化。

弗雷泽在接受加通社采访时表示，如果加拿大不接纳更多的工作年龄人口和年轻家庭，那么加拿大的问题将不仅仅是劳动力短缺的问题，而是 我们是否能负担得起学校和医院的问题。

去年11月，联邦政府宣布了新的移民计划，到2025年，加拿大将每年接纳50万名移民。在2022年，有431,645人成为永久居民，创下历史记录。

新不伦瑞克大学政治学教授麦克唐纳（Prof. Ted McDonald）说，加拿大新移民率将大大高于类似国家，比如澳大利亚。他不反对增加移民，但他认为，仅提高移民率并不是解决当前劳动力短缺的正确方式。

麦克唐纳教授表示，在执行这一政策时应该与持续存在的潜在劳动力市场短缺相一致，那将更有意义。

此外，也有专家担心更多的新移民会给其它长期存在的问题带来压力，如住房负担能力和医疗保健，建议政府对这些问题进行评估。

但移民部长弗雷泽说，许多新永久居民已经住在加拿大，比如，157,000名已在加拿大境内的国际学生在2021年成为永久居民，因此并不是每年都有50万人进入加拿大。

另外，弗雷泽说，春季快速入境系统也将发生变化，以便根据部门和地区来选择移民，这将有助于缓解医疗保健和住房等方面的压力。

据加拿大广播公司法语部上周报道，麦肯锡咨询公司近年来对联邦移民政策的影响巨大，而在周四的采访中，移民部长弗雷泽说，麦肯锡咨询公司在新移民计划中没有发挥任何作用。

The Canadian Press，Nojoud Al Mallees，adaptation en chinois par Beijia Lin