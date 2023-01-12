- 主页
- 健康
护士难求：安大略省一执业护士职位广告将薪水升至16万加元
经过两个多月的努力，安大略省东部的伦诺克斯和爱丁顿县 (Lennox & Addington County) 议员们一致投票通过，将原招聘启事的工资提高约5万加元，来为长期护理院雇一名执业护士 （NP，nurse practitioner：也译作护理医生或助理医师）。
这样，未来的成功求职者将可以获得这个在约翰·M·帕罗特中心（John M. Parrott Centre）的薪酬为（包括福利在内）约16万加元年薪的工作。
这一职位是在2022年11月发出招聘启事的，但这一最初公布的
每年98,589.40加元至115,315.20加元综合福利的工作没有得到任何申请人，当时只有希望每周工作15小时的执业护士申请人。
伦诺克斯和爱丁顿的长期护理主任马尔科姆（Angela Malcolm）指出，她当时得到的一些护士的反馈是，最初的薪酬太低，这是一份责任大压力也大的工作。
马尔科姆说，现在新增加的薪酬将有助于吸引候选人，这也符合该县的政策，即允许出于特殊目给予高出平均工作标准的薪酬。
马尔科姆说，他们希望尽快找到这一职位的合适人选。
CBC News，Avanthika Anand，adaptation en chinois par Beijia Lin