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研究发现，一种从天然海绵中提取的化合物可以阻断新冠病毒
不列颠哥伦比亚大学的研究人员说，一种从不列颠哥伦比亚省海岸天然海绵中提取的化合物可以阻止人类细胞中的冠状病毒感染，这一发现将可能导致开发出新的新冠药物。
由不列颠哥伦比亚大学科学家领导的国际研究小组分析了350多种天然来源的化合物，其中包括植物，真菌和海洋海绵，以寻找新的抗病毒药物来治疗冠状病毒变种。
研究人员将人类肺部细胞浸泡在这些化合物制成的溶液中，然后用新冠病毒SARS-CoV-2感染这些细胞，结果显示其中26种化合物减少了细胞中的病毒感染。
其中最有效的化合物来自温哥华西北部豪伊湾（Howe Sound）的天然海绵，研究人员说，他们能够复制这一化合物，因此没有必要去海洋中收获这些海绵。
不列颠哥伦比亚大学微生物和免疫学家帕瑞-韦加斯（Pérez-Vargas）博士说，这些化合物很有希望，因为它们针对的是细胞而不是病毒，这些化合物阻断了病毒的复制并帮助细胞恢复。
这篇经同行评审的论文发表在《抗病毒研究》（Antiviral Research）杂志上。
帕瑞-韦加斯博士说，他们对这一发现感到很高兴，但接下来还有更多的工作要做。目前这些结果是在细胞水平上得到的，下一步是在动物模型上进行测试。
CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin