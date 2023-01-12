研究发现，一种从天然海绵中提取的化合物可以阻断新冠病毒

由不列颠哥伦比亚大学科学家领导的国际研究小组分析了350多种天然来源的化合物，其中包括植物，真菌和海洋海绵，以寻找新的抗病毒药物来治疗冠状病毒变种。

研究人员将人类肺部细胞浸泡在这些化合物制成的溶液中，然后用新冠病毒SARS-CoV-2感染这些细胞，结果显示其中26种化合物减少了细胞中的病毒感染。

其中最有效的化合物来自温哥华西北部豪伊湾（Howe Sound）的天然海绵，研究人员说，他们能够复制这一化合物，因此没有必要去海洋中收获这些海绵。

不列颠哥伦比亚大学微生物和免疫学家帕瑞-韦加斯（Pérez-Vargas）博士说，这些化合物很有希望，因为它们针对的是细胞而不是病毒，这些化合物阻断了病毒的复制并帮助细胞恢复。

这篇经同行评审的论文发表在《抗病毒研究》（Antiviral Research）杂志上。

帕瑞-韦加斯博士说，他们对这一发现感到很高兴，但接下来还有更多的工作要做。目前这些结果是在细胞水平上得到的，下一步是在动物模型上进行测试。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin