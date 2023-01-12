加拿大最长寿老人之一，日裔人瑞Shige Mineshiba去世，享年113岁

峰芝茂（译音，Shige Mineshiba）1909年出生于日本名古屋附近的一个农场，她在日本高中毕业后曾在保险公司工作，1941年，她和丈夫收养了当时6个月大的养女京子（ Kyoko Mineshiba），京子在1960年代移民加拿大，之后峰芝茂和丈夫移民来加拿大和养女团聚。

有报纸和网络消息说，峰芝茂在去世时是加拿大最年长的人，但目前没有官方证实这一点。

不列颠哥伦比亚大学医学院黄教授（Dr. Roger Wong）说，近年来加拿大人的寿命越来越长，不列颠哥伦比亚省人口普查显示，从2016年到2021年，100岁以上的人口增长了14%。

黄教授说，遗传是长寿的原因之一，比如，峰芝茂有一个姐姐活到了109岁。此外的三个生活方式因素是许多长寿者共有的：定期锻炼，多和社会接触，良好的饮食习惯。

京子补充说，她母亲长寿的另一个重要因素是，对生活中的简单乐趣和周围的人持欣赏态度。

CBC News，Liam Britten，adaptation en chinois par Beijia Lin