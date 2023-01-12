新斯科舍省为从海外招聘的医疗护理人员购置住房

受聘者正在办理移民手续，按照招聘项目规定，这批从肯尼亚招聘来的护理人员在抵达后将入住已经准备好的住房。麦克劳德集团目前已在马洪湾（Mahone Bay）购买了三套住房，并且将继续购买住房。

我们这样做是为了留住员工， 麦克劳德的人力资源经理斯蒂芬斯（Doug Stephens）说，他认为在社区内安排住房很重要。

麦克劳德集团在加东沿海省份经营13家长期护理和退休设施，并正在马洪湾建造一个新设施，预计在夏末秋初开业。仅这一设施就需要大约120名护理人员，而目前在此工作的只有60名护理人员。

新斯科舍省尝试过传统招聘方法，但无法找到足够的合格人员。从肯尼亚招聘来的护理人员都具有在护理，公共卫生或创伤中心工作的经验，并且符合最低限度的语言技能，他们搬来新斯科舍省后将在做护理工作的同时通过加拿大医疗护理认证。

这些员工是通过经济流动试点项目（Economic Mobility Pathways Pilot）招聘的，这一项目识别有技能的难民并帮助他们移民加拿大。

据该地区的议员，联邦移民部长弗雷泽（Sean Fraser）说，在过去的一年半里，已经有约14人受聘来到新斯科舍省的皮克图（Pictou County），为那里的长期护理部门带来了很大的变化。

CBC News，Gareth Hampshire，adaptation en chinois par Beijia Lin