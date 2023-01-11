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新斯科舍省渔民因破坏原住民渔具被判处罚款
一名加东布雷顿角的渔民因破坏原住民捕捞龙虾的笼具和阻碍渔业官员执行公务，被判处6200加元罚款和六个月不得出海。星期三（1月11日）在新斯科舍省悉尼市的一个法庭，此案被告麦金泰尔（Bernard Douglas MacIntyre）承认了上述两项罪名。
2020年秋冬季，当地的原住民渔民和非原住民渔民之间发生了激烈的冲突 （新窗口）。原住民在捕捞季结束后继续捕捞龙虾，引起了当地渔民的不满。一些人破坏原住民的仓库、货车和渔具。12月3日晚上，麦金泰尔驾船去悉尼湾，把一个原住民当天放置的一些龙虾捕捞笼拉上船并加以破坏。渔业部的水上巡逻人员要求他停船，但他无视警告，径自把船开回码头。一天后，他在自己家中被捕。
持有原住民
食物、社会与庆典执照的当地Membertou部族有权在那个时间点和在悉尼湾从事捕捞活动。
检控方说，麦金泰尔的行为是对原住民合法捕捞活动的公开破坏。
主审法官接受了检控双方合议的对麦金泰尔的处罚。他被禁止出海的时间是从2023年7月25日至2024年1月。这并不妨碍他在今年的龙虾捕捞季工作，但是他将无法捕捞鳕鱼等底栖鱼类。
（CBC News, Paul Withers, adaptation en chinois par Wei Wu）