新斯科舍省渔民因破坏原住民渔具被判处罚款。

2020年秋冬季，当地的原住民渔民和非原住民渔民之间发生了激烈的冲突 （新窗口）。原住民在捕捞季结束后继续捕捞龙虾，引起了当地渔民的不满。一些人破坏原住民的仓库、货车和渔具。12月3日晚上，麦金泰尔驾船去悉尼湾，把一个原住民当天放置的一些龙虾捕捞笼拉上船并加以破坏。渔业部的水上巡逻人员要求他停船，但他无视警告，径自把船开回码头。一天后，他在自己家中被捕。

持有原住民 食物、社会与庆典执照 的当地Membertou部族有权在那个时间点和在悉尼湾从事捕捞活动。

检控方说，麦金泰尔的行为是对原住民合法捕捞活动的公开破坏。

主审法官接受了检控双方合议的对麦金泰尔的处罚。他被禁止出海的时间是从2023年7月25日至2024年1月。这并不妨碍他在今年的龙虾捕捞季工作，但是他将无法捕捞鳕鱼等底栖鱼类。

（CBC News, Paul Withers, adaptation en chinois par Wei Wu）