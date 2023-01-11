一名性梦游患者被法庭免除刑责，但被列入性侵者名单

2018年7月，在一场酒宴过后，吉盖尔（Yannick Giguère）的两个女性朋友在他家留宿。其中一个后来在法庭作证说，她半夜被惊醒，发现吉盖尔趴在她身上，她害怕得不敢动弹。吉盖尔强奸了她。她第二天早上报了警。吉盖尔没有否认，但称他对所发生的事毫无记忆。

他的律师以性梦游症为理由为他作无罪辩护。法庭听取了精神病专家和他的前妻的证词。后者作证说，他过去也数次在睡眠状态中有过性行为。主审法官佩罗（André Perreault）最终得出了他是在梦游症发作的情况下实施性侵的结论。

在裁定被告对其行为没有刑事责任的同时，佩罗法官也认为他对公众安全构成威胁，因此把他列入性侵者名单。精神病专家委员会在对他进行鉴定后将作出的选择可能是让他完全自由，或者把他送进精神病院，或者允许他在遵守定期服药等条件的情况下自由行动。

蒙特利尔神经科学家德佐泰尔（Alex Desautels）说，梦游症是一种精神障碍，不是精神病，患者可以在睡眠状态进行相当复杂的活动，例如开车和做饭，此时他们的大脑中有几个是清醒的，例如主管运动机能的区域。性梦游是梦游症的一个分支，患者在发作状态下的性行为机械甚至粗暴，事后没有记忆。

他还说，大约10%的儿童会出现梦游症状，但是在12岁以后会逐渐消失。成年人当中有1%到3%有梦游症。性梦游患者比例不详，被明确诊断的患者中男性居多。梦游症不能被完全治愈，但是可以预防发作，例如避免喝酒和服用安眠药，性梦游患者不要和伴侣以外的人同居等。

佩罗法官在判决书中特意警告说，潜在的性侵者不要因此案的判决妄想假装患有性梦游症来逃脱法律惩罚。有些人过去已经尝试过，他们都被定罪了。

（Radio-Canada, Le Devoir, adaptation en chinois par Wei Wu）