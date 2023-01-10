【报道】回忆加中建交关键人物林达光：半个多世纪之后，我们又回到了原点？

历史学教授普莱斯：各亚洲移民族裔必须团结起来，对抗歧视与仇视，不要让他们用反对共产主义，反对红色意识形态等说法分裂。

五十年前（1973年10月）加拿大时任总理皮埃尔.特鲁多，也就是现任总理贾斯汀特鲁多的父亲，到访中国，成为第一位到访中国的加拿大总理。而在那之前三年，加拿大已经与中国建立外交关系，是最早与中国建交的的西方国家之一。

加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）历史学教授余全毅教授（Henry Yu）表示，在加拿大与中国，以及美国与中国建立外交关系的过程中，有一位加拿大华裔功不可没，他就是历史学者、社会活动人士林达光（Paul Lin Ta-kuang） (1920 – 2004) 。

林达光的历史意义一直没有得到充分的评价和肯定。很可惜，很多年轻人都不知道这个人了。半个多世纪过去了，当下的加中关系充满挑战与不信任，我们更应该回顾当年中国与加拿大、美国建交过程与波折，温故而知新。 引自 余全毅

book 照片：Radio-Canada

2011年，在林达光教授去世七年之后，他的太太陈恕女士（Eileen Siu-Tsung Chen）整理出版了他的遗著《在中国飓风的风眼中，In the Eye of the China Storm》，详细讲述了他充满传奇色彩的一生，包括他见证了中国从1950年到文革前的历史，冷战时期的北美状况，以及七零年代加中、中美建交过程。

林达光传奇一生

1920年，李达光出生于温哥华；1945年，获得哈佛大学 （新窗口）国际法国际关系学硕士学位。

1950年，他带着妻子陈恕和两个年幼的儿子移居刚成立的中华人民共和国，但他也没有得到中国新政府的重用，仅在北京人民广播电台等机构任职。

1964年，他敏锐感觉到更大的风暴即将会到来，于是求助在北京的宋庆龄女士，带着一家人离开了中国。而个中原因是，林达光的弟弟林达文娶了孙中山的孙女孙穗芳，两家一直保持良好关系。八零年代，林达光还创办了加拿大宋庆龄儿童基金会。

林达光回到加拿大之后，即遭到加拿大情报机构的怀疑和监视，曾一度警告不列颠哥伦比亚大学（UBC）不要聘用他。

1965年，他前往东部蒙特利尔的麦吉尔大学任教，并成为该校东亚系的第一任系主任。

在此期间，他极力游说加拿大政府，不要再进一步孤立和妖魔化中国，并为此组织了加美顶级学者出席的研讨会。

为尼克松当特使

美国前总统尼克松上台后，希望与中国拓展外交关系，绕开当时的国务院，而要基辛格协助促成此事。

基辛格于是派自己的密友前往蒙特利尔，找到林达光，要他将这个秘密信息转达给中国政府。

林达光不辱使命，找到了当时中国驻法大使黄镇，得到了前往中国的签证。

他在中国见到了时任总理周恩来，并且将基辛格的信息传递了过去。

之后，基辛格秘密访华；1972年，美国总统尼克松访华，美中关系开启新篇章。

而在加拿大，林达光是时任总理老特鲁多决定与中国建交的重要推手，并一度被认为是加拿大首任驻华大使的人选。

John Price 照片：Radio-Canada / Nicolette Jakab

维多利亚历史系教授普莱斯（John Price）早在七零年代初，于麦吉尔大学读书的时候，就认识了林达光教授及其夫人陈恕，私交甚笃，他还曾为《在中国飓风风眼中》一书写过书评。

他在接受加广中文的采访时表示，这本书令他最为震动的是，林达光一家人遭遇的种族主义歧视，以及林达光被视为共产主义的同情者，是国家安全的威胁，在麦卡锡主义影响下，他遭到了非常不公正的待遇。

我记忆中，Paul（林达光）极其雄辩，天生演讲家。在一群人当中，他的口才总能脱颖而出，你会愿意听他滔滔不绝谈上几个小时，非常有魅力。他又是非常文雅、有教养的人，对人温和有礼，无论别人是什么样的观点。所以，他拥有众多的朋友和粉丝，人们爱戴他，而且支持他的主张，那就是加拿大应该与中国拥有友好的关系 —— 从这个角度讲，Paul是加中关系最好的大使。 引自 普莱斯

历史不应重演

最近几年，中国与加拿大美国的关系似乎掉到了七零年代以来的最低潮。

新冠大疫情中，加、美社会对亚裔的歧视仇视事件急剧上升，令华裔开始担忧，是否将重回冷战？难道经过了半个多世纪，我们又回到了原点？

普莱斯表示，加拿大等西方国家在对待中国时需要去掉优越感，不要再以居高临下的态度来批评中国。当然，这不代表说，我们不能提出新疆和香港问题，但中国是一个政府，国际正在面临的许多威胁，全球疫情、世界和平、气候变化紧急状况，我们都需要中国的参与。

他还批评现任总理小特鲁多，认为他没有他父亲老特鲁多那样，坚持加拿大的外交独立性，不以美国的马首是瞻。

他举例说，比如老特鲁多时期，加拿大与古巴保持外交关系，没有参与越战，与中国建交等，都和美国的外交政策不一样。

普莱斯还担心，目前的加中关系下，亚裔学者又像林达生当年那样担心，如果支持加中关系改善，就会受到攻击或被怀疑是中国间谍。

他表示，事实上，几乎所有任都是努力工作，养家糊口，养儿育女的普通人，我们必须警惕，不要让新的麦卡锡主义破坏加拿大。