加拿大将购买NASAMS防空导弹系统送给乌克兰。

加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）同一天与乌克兰国防部长列兹尼科夫通话。她随后在推特上表示，防空系统是乌克兰最急需的。加拿大因此从美国购买一套NASAMS送给乌克兰。面对俄罗斯无人机、导弹和战机的野蛮攻击，它将帮助乌克兰人守护居民区和关键基础设施。

自从俄罗斯去年2月发动侵乌战争以来，加拿大向乌克兰提供了34亿加元的军事和人道援助。2022年夏，加拿大军队把原为自己订购的39辆轻型装甲车送给了乌克兰。

美国政府去年11月与雷神公司签约，耗资12亿美元为乌克兰制造6套NASASMS。

加拿大总理办公室今天的简报还说，特鲁多邀请拜登今年三月份访问加拿大。这将是拜登担任美国总统后首次访问加拿大。白宫发布的简报说，拜登期待着这次访问。

（CBC News, Richard Raycraft, adaptation en chinois par Wei Wu）