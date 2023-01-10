日本需要更多加拿大天然气：岸田文雄本周访问加拿大

日本是全世界仅次于中国的第二大液化天然气进口国，其主要进口来源是俄罗斯。俄乌战争爆发后，日本急于减少对俄罗斯液化天然气的依赖，转向其他能源出口国寻找替代来源。

加拿大西岸的液化天然气管道和其他设施已经在建设中，这些项目的初衷正是为了向亚洲市场出口，日本和韩国均有投资。但是环保组织和原住民的抗议可能会导致它们不能按时竣工。

日本是今年的七国集团轮值主席国，岸田文雄在新年假期过后便开始出访各国。这将是他自2021年10月上台后第一次访问加拿大。他也是在加拿大11月公布《印太战略》后第一位来访的亚洲国家领导人。

日本经济产业大臣西村康稔日前表示，日本有意利用担任七国集团轮值主席的机会推动盟国减少对中国和俄罗斯的依赖。

新的加拿大《印太战略》强调加强与价值观类似的日韩等亚洲国家之间的贸易、军事联系以抗衡中国影响力。与此同时，日本也在努力摆脱对中俄电力和食品的依赖。岸田文雄政府为此设立经济安全大臣，并把重启核电站提上议事日程。

曾在日本工作过的加拿大商会副主席特雷弗.肯尼迪 (Trevor Kennedy)说，岸田文雄可能会在这次访问期间提出进口加拿大液化天然气的问题。另外，日本和韩国一样，也很关注加拿大西岸的液化天然气管道修建工程。

在亚洲范围内，日本是加拿大最大的外资来源国。但是特雷弗.肯尼迪说，加拿大企业界在过去三十年里对日本不够重视。

加拿大有将近十万日裔国民。新冠疫情开始前，每年有大约60万加拿大人和日本人去对方国家旅行。

（La Presse canadienne, National Post, adaptation en chinois par Wei Wu）