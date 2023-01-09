加美墨首脑峰会本周召开，特鲁多和拜登抵达墨西哥城

特鲁多星期一下午出席一个加美墨企业界的讨论会。早一步到达的拜登则与洛佩斯会面。星期一晚上，三人将共进晚餐。特鲁多和拜登将在星期二上午会面。

不定期召开的加美墨峰会常被称为 三友会 。上一次墨西哥作东道国是在2014年，当时在加拿大和美国各自当政的哈珀和奥巴马利用这次会议多次会面。2021年11月，拜登邀请加墨领导人做客白宫。

目前加美墨之间的贸易摩擦包括美国认为加拿大政府在奶制品市场准入问题上对美国生产商不公平，加拿大和墨西哥对美国优先购买国货的政策不满，墨西哥禁止进口转基因玉米和草甘膦除草剂引起美国农场主愤怒等。

另外，加美领导人还将讨论拜登何时访问加拿大的问题。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）