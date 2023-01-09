加拿大政府向洛克希德.马丁公司订购88架F-35战斗机。

根据该协议，加拿大空军将耗资190亿加元订购88架F-35战斗机。整个机群将在2032年到2034年完全投入使用。但是制造商将分阶段履行合同。第一批16架战机将在2026年交货。

不过，有加拿大官员透露，由于魁北克省和阿尔伯塔省的空军基地设施需要进行改建，因此第一批战机在加拿大机场落地的时间可能会延迟到2029年。

加拿大空军的现役C-18战机到2032年就服役满五十年了。过去哈珀政府和特鲁多政府都曾计划购买F-35战斗机，但都因价格昂贵等原因放弃。

预计加拿大将为每架F-35战机支付8500万美元，约合1.14亿加元。

（Radio-Canada, La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）