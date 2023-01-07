莫德·刘易斯的画作拍出高价，造假者纷纷登场

一幅当年被她用来换取一块烤奶酪三明治的小幅画作，去年春天在拍卖会上本来预计能卖3.5万加元，结果以35万加元卖出。

莫德·刘易斯（Maud Lewis），出生于1903年，于1970年去世，她先天残疾，生活坎坷，作画给了她快乐和生存的意义，而卖画也是她谋生的手段。

她最初画的圣诞卡售价仅5加分，后来人们以2加元或3加元的价格购买她的小幅作品，在她去世前几年，她的画才卖到7加元或10加元一幅。

尽管生活困顿，但莫德的画却充满了欢愉，色彩绚丽，它们大多取材于新斯科舍省乡村景色：渔船，马车，郁金香，苹果花，海鸥，蝴蝶，还有无数可爱的大眼睛猫猫狗狗。莫德还画满了自家小屋的墙壁。

被移入美术馆 （Art Gallery of Nova Scotia in Halifax）的莫德·刘易斯故居 照片：La Presse canadienne / Andrew Vaughan

莫德·刘易斯在晚年开始享有一些知名度，人们喜欢她的色彩明快的民俗风格，近年来，她获得了更广泛的国际认可，2016年，一部关于她生平故事的影片《Maudie》 （新窗口）推高了她的知名度，此外，去年春天，伦敦著名的白教堂画廊（Whitechapel Gallery）将她的作品与毕加索和安迪·沃霍尔的作品一同展出。

随着莫德·刘易斯名气增高，她的作品在拍卖会上的价格越来越高，市场上的赝品也随之增多。据专家鉴定，最初的赝品出自她丈夫艾弗瑞·刘易斯（Everett Lewis）之手，他在她去世后模仿她的风格画了一些画出售，艾弗瑞·刘易斯在莫德·刘易斯去世9年后去世。

小孩子喂松鼠（Child Feeding Squirrels, 1952）莫德·刘易斯创作于1952年 照片：Dave Irish/CBC

莫德·刘易斯绘画的特色是，她先在画板或画布上涂白色，然后画轮廓，她直接从颜料管涂抹颜料，不调和或混合颜色。她的简单画风被认为容易模仿。但她作品的收藏家并不这样认为。

收藏莫德·刘易斯作品的泽威克画廊（Zwicker's Art Gallery）老板曼卡斯特（Ian Muncaster）是莫德·刘易斯作品鉴定专家之一，他说，目前送来请他鉴定的莫德·刘易斯作品中有1/3是赝品。

CBC Radio，The Current, Padraig Moran，adaptation en chinois par Beijia Lin