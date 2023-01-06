远超预期：加拿大12月新增10.4万个职位

加拿大统计局周五报告说，上个月的失业率略微下降到5.0%，这意味失业率在四个月内第三次下降，接近6月和7月达到的4.9%的历史最低水平。

统计数据显示，就业率的上升是由全职工作的增加所推动的。许多经济学家预计刚过去的第四季度会出现经济下滑，以应对高利率。然而，就业数字没有显示出经济下滑的迹象，12月份的新增职位数字比经济学家预测的5,000个职位高出了20倍。

统计还显示，12月里私营部门各行业的雇员人数都有所增加，公共部门的就业人数保持稳定。

工资连续第七个月继续以高于5.0%的速度同比增长，工资增长了5.1%，但这一增长仍然落后于通货膨胀率，11月的通货膨胀率为6.8%。

加拿大央行此前曾指出，劳动力市场强劲是导致高通胀的一个因素。央行在今年内已经7次提高利率，希望能降低通胀价格增长速度并使经济降温。虽然经济学家预计失业率会因借贷成本提高而上升，但最近几个月劳动力市场仍有弹性。

加拿大央行上个月表示，取决于经济发展情况，愿意暂停加息周期，而目前的就业统计数据将可能促使央行在本月底再度将基准利率提高0.25个百分点。

The Canadian Press，adaptation en chinois par Beijia Lin