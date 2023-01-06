海军和海岸警卫队巡逻舰的价格升至65亿加元

加拿大公共服务和采购部（PSPC）说，已经与哈利法克斯的欧文（J.D. Irving）造船公司签署了增加上述舰艇原定预算的合同修订本。海军巡逻舰的成本现在已从早先预算的43亿加元上升到49.8亿加元，海岸警卫队舰艇的价格比原定价格上涨了1亿加元，现为16亿加元。

公共服务和采购部将有关报告在12月30日提交给议会政府运作和估算委员会（OGGO），恰好在圣诞节和新年之间，让议员们完全没有机会向联邦官员询问价格上涨的原因。

在本周，公共服务和采购部向媒体发布了上述修改合同的消息，

采购部和国防部都将费用增加归咎于新冠疫情带来的劳动力短缺和供应链问题。但批评者说，联邦政府没有对整个造船计划提供足够的监督，成本每年都在不断膨胀。

去年年初，议员们听取了主管国防和海洋采购的助理副部长佩奇（Simon Page）的报告，但他当时没有详细解释，并且议员们不满意的是，为什么不包含武器和防御系统的海岸警卫队巡逻舰的建造成本会比海军舰艇高。

此外，批评者称这一项目缺乏透明度。国防采购专家，加拿大全球事务研究所（Canadian Global Affairs Institute）副主席佩瑞（Dave Perry）说，他对政府在北极巡逻舰项目以及规模更大，更复杂和更昂贵的护卫舰替换计划方面缺乏透明度感到不安。

CBC News，Murray Brewster，adaptation en chinois par Beijia Lin