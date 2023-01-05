民调：半数加拿大雇员计划在今年换新工作

这个数字在过去一年半里稳步上升，从2021年6月约21%的雇员在寻找新工作，到一年前的28%和六个月前的31%。

这一民意调查发现，最有可能进行职业转换的人包括工作两到四年的雇员、Z世代，千禧一代、科技工作者和在职父母。

寻找新工作的主要原因包括：较高的薪水，较好的福利，较多的晋升机会以及选择工作时间和地点的灵活性。

调查还发现，近十分之三的专业人士会考虑辞去现有工作，转而从事全职承包合同工作。

罗伯特·赫夫招聘公司加拿大和南美地区负责人大卫·金（David King）说，尽管有裁员和招聘放缓的消息，许多加拿大雇员仍然对就业市场有信心。

上述独立在线调查是在10月17日至11月7日进行的，参与者包括来自金融、技术、营销和人力资源等多个领域的1100多名雇员。

民调行业的专业机构，加拿大研究洞察委员会（Canadian Research Insights Council）表示，在线调查的误差范围不确定，因其不是随机取样。

加拿大统计局2022年12月的就业数据将于明天（本周五）公布。

The Canadian Press，adaptation en chinois par Beijia Lin