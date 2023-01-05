【专访】公共卫生学家王培忠教授谈大姐感染新冠上海去世：万分悲痛、愤怒

原来，他居住在上海的大姐王曼龄感染新冠病毒忽然去世，享年77岁。从她感染病毒到去世，前后还不到一个星期。

回想大姐的离去，万分悲痛、愤怒，她是中国愚蠢抗疫政策的直接受害者。放开前，几乎把全社会的资源都放在核酸监测，以及所谓伟大的动态清零上了，而没有把重点放在夯实医疗资源及保护高危人群上，比如为他们接种疫苗，是严重失误。然后，中国防疫政策大转向，突然放开，又把高危人群暴露在病毒之下，感染人数暴增，医疗资源挤兑严重，民众再次付出了重大的代价。 引自 王培忠

过去几周，中文社交媒体上，无数人在诉说亲人朋友感染新冠后去世的悲伤无奈。

王培忠教授认为，他大姐的遭遇反应了中国许许多多家庭正在面对的悲剧。他公开讲述这一切，是希望帮助人们了解中国目前的疫情状况。

年轻时的王曼龄。（王培忠提供） 照片：Radio-Canada

深深的无力感

自2020年新冠疫情爆发以来，王培忠教授和他创办的北美华人健康,CNIW （新窗口），一直努力向华裔社区民众进行新冠疫情科普，比如，如何科学防疫，加拿大疫情走向，最新治疗消息，疫苗有效性分析等，为此，他曾多次接受加广中文台的采访 （新窗口）。

提到自己的姐姐去世，王培忠难掩悲伤。他表示： 我最担心的事情还是发生了 ， 感觉我自己无能为力 。

去年12月23日，王曼龄还给弟弟打来电话，因为惦记着他，不希望他担心 —— 那是姐弟俩最后一次通话。

电话里，大姐听上去很好，带着几分兴奋告诉我，上海开放了。或许她以为，开放意味着疫情终于过去了。我再一次严肃地告诉她，她需要打疫苗，她的护工更需要打疫苗，不然是非常危险的。 引自 王培忠

在那次通话之后几天，王曼龄的新冠抗原检测呈阳性，并开始发烧，食欲明显降低。她发烧大约38度左右，中间一度看似有所好转，但终于还是没有挺过去，仅仅四、五天时间便过世了。

王培忠教授介绍说，去世之前，大姐除了行动不便，患有糖尿病之外，身体上没有其他的问题。她头脑清晰，血糖控制也很好。

这段时间，在中国，大家都在抢购各种退烧药，而治疗新冠的特效药Paxlovid更是一片难求。他大姐的儿子通过不少关系，在印度买到了仿制药，不知花了多少钱，而且药的真假也无从辨别 —— 可惜药还没有寄到，大姐已经去世了。

王培忠教授告诉记者，或许是死亡太多，大姐的遗体在家里停了两天才安排拉走，要等待10天后才能排上火化 —— 大姐居住的地方已经是上海最方便的地区了，那里临时增加了冷藏设施，以保存遗体。

在办理大姐的死亡证书时，家人被问到，她是否有基础疾病。家人表示，她患有糖尿病。然后，死亡证书即填上，死因：糖尿病。

根据中国卫建委的定义，只有因新冠病毒阳性，直接导致肺炎、肺衰竭死亡的，才被称作 新冠死亡 。自上个月初，中国放开新冠疫情控制措施以来，卫建委仅通报了19例新冠死亡。

这样的统计方式与数字引发了国际质疑，世界卫生组织已经反复强调，中国需要报告真实的疫情数字，包括感染和死亡数字。

遭遇坎坷的歌唱王曼龄

王曼玲女士出生在天津，是一位非常有天赋的歌唱家，但个人经历十分坎坷。

文革期间，王曼龄不得不前往甘肃上山下乡，因为歌唱天赋进入了甘肃省歌剧团。

但之后，他们的父亲被打成反革命，于1968年被整死，尸骨无存，也令他们姐弟六人的成长蒙上了阴影。

因为家庭成分和贫穷，王曼龄失去了继续在音乐上深造的机会。

直到文革结束，她凭借过人资质，成为剧团重要的女高音歌唱演员，曾主演过多出剧目。

退休后，她一家定居上海，她还教授老年人唱歌。

大姐为何没有打疫苗？

王培忠教授称，作为公共卫生专家，令他最感遗憾的是，他的大姐直到去世也没有接种疫苗。

他告诉加广记者，过去两年间，他反复提醒大姐要打疫苗，但或许大姐关于疫苗信息有误，最初表示不以为然。

大约半年前，王曼玲女士接受了弟弟的建议，主动询问街道和核酸检测人员，希望接种疫苗。但得到的回答是，疫苗对老年人的副作用很大，不建议她打 —— 事情就这样拖下来了。

根据报道，中国的疫苗接种是先从59岁以下人群开始的而80岁老以上年人的疫苗接种率仅为40%。

王培忠教授表示，回想这件事情，中国没有保护好老人和有基础病人群，让他们接种疫苗，就仓促放开了。当然，这并不是说，接种了疫苗，就不会有重症死亡，而是说，从防疫角度上看，这本来是可以做到的事情，但基本没有做。

这几天他反复问自己，如果大姐接种了疫苗，是否能躲过这一劫难呢？

年轻时的王曼龄，后排右，与家人。（王培忠提供） 照片：Radio-Canada

采访/撰文：Yan Liang