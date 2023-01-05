麦肯锡咨询公司的联邦合同金额在特鲁多执政期间暴涨

加拿大广播公司法语部（Radio-Canada）的调查了解到，麦肯锡咨询公司的影响力正在引起联邦政府的关注。

根据加拿大公共服务和采购部（PSPC）的数据，自由党政府在麦肯锡公司的咨询服务上花费的资金是前哈珀保守党政府的30倍。

在哈珀执政的9年中，麦肯锡公司获得了220万加元的联邦合同。而在特鲁多执政的七年中，麦肯锡公司从联邦政府获得了6600万加元。

麦肯锡咨询公司是美国的一家国际公司，其设在65个国家的130个办事处拥有30,000名顾问，为私营和政府机构提供咨询，评论家指出，这其中有时存在利益冲突。

麦肯锡咨询公司 照片：AFP / via Getty Images

加拿大广播公司法语部的调查显示，加拿大政府许多部门获得麦肯锡公司提供的服务，比如，加拿大公共服务和采购部，加拿大国防部，加拿大创新、科学和经济发展部等均雇用麦肯锡公司提供管理建议以及科学和研究服务。而加拿大移民、难民和公民事务部（IRCC）向麦肯锡公司求助最多，自2015年以来，移民部与麦肯锡公司有2450万加元的管理咨询合同。

麦肯锡公司拒绝回答加拿大广播公司法语部关于其作用和与联邦政府协议的问题。政府有关部门也没有应调查记者的要求，提供麦肯锡公司的报告副本。

在孟晚舟引渡案期间的2019-21年出任加拿大驻华大使的鲍达民（Dominic Barton），曾在麦肯锡公司工作长达30年，他在早先的一次采访中说麦肯锡公司 以对权力说实话闻名。 加拿大广播公司法语部记者向鲍达民询问关于麦肯锡的联邦合同近年来激增这一问题，但没有得到答复。 鲍达民在2009-18年间，出任麦肯锡全球总裁（Global Managing Director），此前的2004-09年间，他曾任麦肯锡亚洲区负责人，鲍达民于2018年从麦肯锡离职。

此前，在法国，麦肯锡公司也因税务申报，合同授予，以及在总统马克龙的2017年和2022年竞选活动中的作用而受到调查。法国参议院的一项调查指责麦肯锡等咨询公司有损国家主权，使政府对其产生依赖。

在加拿大，一些专家也呼吁进行调查，他们对麦肯锡公司的明显影响力表示惊讶，认为麦肯锡公司像是一个没有足够透明度或合法性的 影子政府 在运作，有专家指出，对其进行调查可以提高咨询公司处理政府合同的透明度。

CBC News，Romain Schué, Thomas Gerbet，adaptation en chinois par Beijia Lin