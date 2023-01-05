保守党和新民主党呼吁紧急讨论假日旅行受困问题

交通委员会主席，自由党议员谢夫克（Peter Schiefke）星期二表示，他计划召集会议，与太阳翼（Sunwing）航空公司和VIA铁路公司的首席执行官讨论假期发生的旅客受困问题。但新民主党和保守党交通评论员认为这远远不够，反对党议员们要求尽快举行听证会，包括与交通部长阿尔加布拉（Omar Alghabra）两小时的提问与回答。

新民主党领袖贾格辛格也在周三说，假日期间乘客滞留机场的情况表明，加拿大的航空业应该有更多的竞争。辛格表示，旅客没有足够多的选择也使得旅行变得更昂贵，他呼吁自由党政府设法提高航空业竞争力。

加拿大交通部要求国内航空服务运营商必须由加拿大人拥有和控制多数股权，这限制了旅客的选择，尤其在乡村和偏远地区。

今年圣诞新年期间，由于太阳翼（Sunwing）航空公司取消了航班，数百人滞留在墨西哥，并且Sunwing目前停飞萨斯喀彻温省，直到下个月。

加航从本月起停止从萨斯卡通和里贾纳到卡尔加里的航班，去年加航已经停止从耶洛奈夫到埃德蒙顿的航班。

交通部长阿尔加布拉办公室发言人说，政府正在尽一切努力支持旅行者。

The Canadian Press，Mickey Djuric，adaptation en chinois par Beijia Lin