网络安全专家抓狂：为什么你们那么爱用“123456”作密码？

加拿大人也许格外心大，但是NordPass统计的其他国家和地区也好不到哪里去。 123456 是全世界排名第二的密码，仅次于 password 。在比利时、巴西、智利、捷克等国家，它也是名列第一。

NordPass的专家叹道，你可能料想最糟糕的密码每年都不一样，但人类显然是习惯动物。

在加拿大，除了把 123456 略加改动得到的几组数字外，前十个最常见密码中还包括。 password （第二）， guest （第五）和 qwerty （第六，为键盘左上方的第一行字母）。

愿意为密码花点心思的人最喜欢的密码主题是体育运动团队、电影人物、食品、时髦品牌、汽车、电脑游戏，还有粗话。

虽然 123456 明年可能还会卷土重来，但是不死心的网络专家们仍旧建议大家：密码的组合要复杂；不要重复使用同一个密码，定期改换密码并测试其安全强度，等等。

2022年全世界使用最多的十个密码：

password 123456 123456789 guest qwerty 12345678 111111 12345 col123456 123123

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）