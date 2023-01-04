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网络安全专家抓狂：为什么你们那么爱用“123456”作密码？
尽管网络安全专家经常苦口婆心地教人们如何设置不容易被猜到的密码，许多人仍然年复一年地使用“123456”。根据网络安全公司NordPass的年度报告，和前两年一样，这组数字在2022年仍然是最多加拿大人使用的密码。
加拿大人也许格外心大，但是NordPass统计的其他国家和地区也好不到哪里去。
123456是全世界排名第二的密码，仅次于
password。在比利时、巴西、智利、捷克等国家，它也是名列第一。
NordPass的专家叹道，你可能料想最糟糕的密码每年都不一样，但人类显然是习惯动物。
在加拿大，除了把
123456略加改动得到的几组数字外，前十个最常见密码中还包括。
password（第二），
guest（第五）和
qwerty（第六，为键盘左上方的第一行字母）。
愿意为密码花点心思的人最喜欢的密码主题是体育运动团队、电影人物、食品、时髦品牌、汽车、电脑游戏，还有粗话。
虽然
123456明年可能还会卷土重来，但是不死心的网络专家们仍旧建议大家：密码的组合要复杂；不要重复使用同一个密码，定期改换密码并测试其安全强度，等等。
2022年全世界使用最多的十个密码：
password
123456
123456789
guest
qwerty
12345678
111111
12345
col123456
123123
（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）