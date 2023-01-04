加拿大第一个“饰带裙日”：源于一个十岁女孩的伤心

2020年12月，萨斯喀彻温省的原住民女孩伊莎贝拉.库拉克（Isabella Kulak）在一个要求学生穿正装的庆典日穿了一条饰带裙去学校，但一个老师告诉她这不是正式服装。这条裙子由她的姑姑手工缝制，上面有象征她们本民族文化的颜色和花草图案，因此老师的评价让本想向同学们展示心爱之物的伊莎贝拉很伤心。

她的家人在脸书上讲述此事后，她收到了来自全国的许多人的支持，其中包括总理特鲁多。她还收到了二十多条饰带裙和许多饰带。

伊莎贝拉.库拉克。 照片：Avec la permission de Lana Kulak

伊莎贝拉的学校向她道歉，并把1月4日定为学校的饰带裙日。参议员麦卡勒姆（Mary Jane McCallum）提交个人法案，建议把这一天定为全国性的饰带裙日。该法案成功通过，并在上个月获得御准。

特鲁多表示，为了达成社会和解，建立互相尊重的关系，保护和理解原住民传统是必要的。

（La Presse canadienne, CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）