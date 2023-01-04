BC省为房地产买主设立3天“冷静期”，为加拿大首次

毁约手续费按房价计算，每10万加元需交250加元。

BC省政府表示，这项对房屋买主的保护措施是为了让他们有更多的时间筹资和检验房屋，并在签约后有机会冷静下来考虑买下的房子对自己是否真正合适。

不列颠哥伦比亚大学商学院的萨莫维尔（Tsur Somerville）教授说，设立3天购房冷静期的计划在2021年被公布时，BC省的卖房者通常被几十个为抢到房子不惜放弃房屋检验等保护措施的购房者围着。但是现在该省的房地产市场已经看不到这番景象了。

根据BC省房地产协会的数据，该省在2022年11月有4512套住宅售出，这个数字比一年前减少了一半还多。萨莫维尔因此认为，对购房者的保护应当重视，但现在并不是一个问题。他也指出，当房地产市场再度火热时，保护措施到位很重要，但是有关部门也应注意买方和卖方之间的力量平衡。

BC省房地产协会的库特（Trevor Koot）也认为，新措施不会对该省房地产交易产生太大影响。他说，他所在的协会2021年向省政府提出34条建议，其中一条是设立5天强制性挂售期。他认为这样做对买方和卖方都提供了保护。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）