针对中国旅客的限制措施：有专家认为作用不大，中方则提出谴责

在多伦多大学教授生物伦理和全球公共卫生的伯曼（Kerry Bowman）则说，来自中国的数据显示，目前中国国内的病例主要是由奥密克戎及其亚型株造成，而它们在加拿大已经流行过了。

加拿大公共卫生署解释说，决定实施上述措施是因为缺少中国疫情的流行病学数据和病毒基因序列数据，也因为预见到春节前后中国旅客将增加。

奥顿说，缺少中国疫情数据确实值得警惕。但是以新冠病毒的传染性，我们在发现问题并开始堵漏洞时已经晚了。他认为更有效的监控病毒变异措施是检测废水。

另外，中国外交部发言人对加拿大和日、韩、印、英、法、美等国家对中国旅客实行入境限制措施提出谴责，称这些措施缺乏科学依据，坚决反对 试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法 ，并表示将根据 对等原则 对一些国家采取相应措施。

（CBC News, Stephanie Hogan, adaptation en chinois par Wei Wu）