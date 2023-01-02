为什么我们的新年愿望总也实现不了？专家支招

他说，许多人为自己设立的目标过于宏大，尤其是减肥、锻炼等涉及健康的目标更是如此。这会增加失败的几率。他建议，你选择的目标务必是你真正坚定不移地想实现的，而且最好可以分成几个不同阶段来实现。

另一个误区是，只要在一段时间内 – 例如三周或一个月 – 重复做一件事，就会养成习惯。戴维斯说，这个说法没有任何科学根据，反倒是有些坏习惯可以在顷刻之间形成。如果你想养成一个好习惯，只能不间断地去做这件事，不论多长时间，直到不再需要为它下决心，习惯才算养成。

如果你今年的目标是放弃某种坏习惯，戴维斯说，用另一个习惯来代替它会比仅是克制自己要容易一些。例如把下午休息时吸一支烟改为喝一杯黑咖啡。另外，找到那个时候想吸烟的 触发机制 也很重要，它可能是地点，时间点，一种身体状况（例如饥俄）或者你周围的人。

渥太华咨询师斯特朗.艾伦（Karen Strang Allen）说，无法实现新年愿望的人往往缺少一个强烈的 为什么 。他们告诉自己应该做某一件事，但其实并没有一个足够强大的理由。

不过她也表示，新年愿望即使不能实现，为它努力的过程也是有益的。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）