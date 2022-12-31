前罗马天主教教皇本笃十六世因病去世，享年95岁

本笃十六世1927年4月16日出生于德国南部巴伐利亚地区一个笃信天主教的家庭，本名约瑟夫·拉青格（Joseph Ratzinger）。他曾作为德军防空部队的一员参加第二次世界大战，战后在慕尼黑大学学习哲学和神学，1951年获得神父资格。

他在1953年获得神学博士学位，此后在多所大学任教，是一位非常受学生喜爱的老师。1977年，他被任命为雷根斯堡大主教。1981年起开始执掌梵蒂冈信仰教理部。这是教廷最重要的部门。

本笃十六世是正统教义的坚定捍卫者，反对教会改革。他在担任教皇期间受到神父性侵丑闻的困扰，在2010年和2012年作出公开道歉。

2013年2月，本笃十六世发表声明，表示自己因年迈而日渐衰弱，决定辞去教皇职务。

本笃十六世的葬礼将在星期四举行，由教皇方济各主持。

(Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)