足坛传奇人物贝利去世，享年82岁。

贝利出生于1940年10月23日。他幼时家境贫寒，总是光脚踢球，而他的第一只 足球 是一个用破袜子团成的球状物。但这并不妨碍他和贫民窟的小伙伴们组成球队。

1950年的世界杯足球赛，巴西队在决赛中败给了乌拉圭队。贝利第一次看到父亲哭泣。他安慰父亲说： 以后我会把世界杯赢回来的，我保证。 那一年他十岁。

球场上的贝利（中）。 照片：Associated Press

仅仅在八年后，贝利就兑现了他的承诺。在1958的世界杯足球赛上，贝利不仅和伙伴们夺冠，而且一人踢进三球，成为有史以来在世界杯比赛中进球的最年轻球员。当时他未满18周岁，这个记录至今未被打破。

此后的足坛生涯中，他进球1300多次，又赢得两次世界杯，成为唯一一个赢得三次世界杯的球员。2013年，国际足联向他颁发了荣誉金球奖。

人们总是问我什么时候会有第二个贝利出生。永远不可能的！我爸我妈已经停产了。 引自 贝利

贝利退役后把大部分时间用来扶助贫弱。他曾担任联合国大使和联合国教科文组织大使，也曾担任巴西体育部长。他说： 每个踢球的孩子都想成为贝利。我的责任重大，但这个责任不是教他们怎么踢球，而是教他们怎么做人。

（Radio-Canada, Robert Frosi, adaptation en chinois par Wei Wu）