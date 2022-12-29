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“致敬每一个扛住了生活的平凡人”：网易新闻的2022年总结

字幕。

网易新闻总结2022年视频刚发布即被禁。

照片：网易新闻

RCI

网易新闻总结2022年的视频刚发布即被禁，但是已被一些网民和自媒体转发到国外。

这段六分多种的视频是一些画面、录像和录音的集锦，除了简略提到今年过世的名人以外，绝大部分内容如同其片尾致辞所说的那样，是致敬每一个扛住了生活的平凡人，记录了一些普通人今年所经历的悲痛和温馨时刻。

一位微博用户评论说：网易新闻已经足够克制了。它克制到遗漏了顶级的荒谬，忽略了太多的苍生，贵州的大巴、郑州的工厂...... 网易新闻维护了一个新闻工作者尊严的同时，保全了一个国家的体面。

但是中国网络审查部门的看法显然不同。这段视频发布不久即被全网下架。

雷叨叨网友转发至Youtube的网易视频：2022年的我们，有着怎样的集体记忆？

在#网易新闻#微博话题下的一些评论：

只吃一口不会胖der：可是，这不是真实的世界吗？

Norman Chan：时间的印记不该404。

半相千海：看了两分钟就想哭，致敬每一个在努力生活的平凡人。

Na言Mg语：“新闻人们承受了多少压力才能制作和发表这份合集，事实如何 自有他人说 ​。”

我们喆：“感谢记录真实。致敬每一个扛住了生活的平凡人。也致敬网易新闻，或者说，致敬记录真实。”

一只天鹅：“我有点明白我爸这么多年来为什么说只有网易新闻还有真实性可言。当我们在家聊到疫情，聊到新闻和社会发展，我总能感受到他分外的清醒和善良。 ​”

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