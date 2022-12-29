一些国家推出针对中国旅客的防疫措施，加拿大表示密切关注。

在中国政府宣布取消出入境限制后，出国机票的咨询和预订激增。多个国家针对来自中国的旅客制定了入境检测等防疫措施。欧盟卫生安全委员会星期四（12月29日）召开紧急会议，商讨应对措施。

美国疾病防控中心星期三宣布，将从2023年1月5日起要求来自中国的旅客在动身前48小时内接受新冠病毒检测，并在登机前出示检测结果为阴性的证明，或者康复证明。从中国出发经第三国抵达美国的旅客也须遵守这一规定。

意大利、日本、印度、马来西亚和台湾也宣布了类似措施。意大利要求来自中国的旅客进行落地检，结果为阳性者须隔离5天。意大利政府还呼吁其他欧洲国家采取同等防范措施。

意大利自12月24日开始对中国旅客实行落地检，是中国防疫政策突变后第一个这样做的国家。12月26日在米兰国际机场，两架来自中国的客机上均有一半乘客呈阳性。第一个航班的62名乘客中有35名呈阳性，第二个航班的120名乘客中有62人呈阳性。他们当中大部分人无症状，到目前为止也未发现新的病毒变种。

日本自12月30日起对来自中国大陆的旅客和过去七天内去过中国大陆的入境者进行落地检，结果为阳性者如有症状隔离7天，无症状者隔离5天。另外，往返中国大陆和港澳的航班只能使用成田、羽田、关西和中部这四个机场。

台湾自1月1日至31日对来自大陆的直飞航班乘客实行落地检。

（National Post, VOA, NHK, RFI, adaptation en chinois par Wei Wu）