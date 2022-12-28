看看加拿大各党领袖能得多少分？加拿大人的年终鉴定

根据益普索市场调研公司本月进行的一次民调，49%的加拿大人认为应该在2023年举行联邦大选。但是认为明年真的会举行大选的人的比例略低，只有43%。按照加拿大选举法，联邦大选应在2025年举行。当然，如果特鲁多少数政府被反对党推翻，那又另当别论。

评比各党领袖的表现或选民支持率是政治民调最爱做的事。这次益普索民调也不例外。在所有联邦政党领袖中，只有新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）获得了超过半数（53%）的加拿大人的赞赏，现任总理、自由党领袖特鲁多获得45%的加拿大人支持，保守党领袖普瓦列弗尔（Pierre Poilievre）和绿党领袖伊丽莎白.梅（Elisabeth May）分别得票41%和39%。

明年是51岁的特鲁多担任加拿大总理的第八个年头，担任自由党领袖也将满十年。按照政坛的一般规律，选民对他已开始产生 审美疲劳 。益普索民调显示，54%的加拿大人认为他应该让位了。在他们当中，男性的比例（58%）高于女性（49%）。从地区分布来说，阿尔伯塔省人的比例（65%）最高。其次是加东四省（57%），萨斯喀彻温、曼尼托巴和安大略三省（56%），BC省（54%）和魁北克省（43%）。

不过，愿望归愿望，只有略超四分之一（27%）的加拿大人认为特鲁多明年真的会辞职。

（Ipsos, Darrell Bricker, adaptation en chinois par Wei Wu)