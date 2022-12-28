2022年有哪些名言令人印象深刻？网民的记忆与《人民日报》大相径庭

在被网友和自媒体截图保留的评论中，获得点赞数最高的是以下几句话：

这个世界不要俺了。 （出自徐州铁链女之口。）

我们是最后一代，谢谢。 （一个上海青年对大白 影响三代人 的威胁的回应。）

他的软肋是他儿子。 找个黑地儿拘他几天。 （几名北京小区基层干部讨论如何压住居民的抗议。）

居民自救能力差。 路是通的他们不跑。 （乌鲁木齐市11月24日发生火灾后有关部门的解释。）

《人民日报》微博虽然屏蔽了这些评论，但并未撤销话题。因此国内外仍有一些网民在自己的帐号上发表看法。入选之言大多与清零政策有关。但是 这个世界不要俺了 仍是许多人的首选，显示徐州铁链女虽然渺无音讯，但她的悲叹仍然留在人们的记忆中。

造成10人死亡的乌鲁木齐火灾成为今年最深刻的集体创痛之一。除了官方为自己辩解的那两句话以外，有些网民还选择了火灾中被困居民绝望的呼喊： 开门啊！...... 开门啊！

关注白纸运动的网民加上了 共产党下台 ， 不要封控要自由，不要领袖要选票，不做奴才做公民 ， 不自由毋宁死 等抗议者喊过的口号。

《人民日报》微博选出的12句话：