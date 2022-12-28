- 主页
- 政治
2022年有哪些名言令人印象深刻？网民的记忆与《人民日报》大相径庭
中国《人民日报》在其官方微博上发起了“12句话记住2022”的话题，并在上星期公布了最终选出的12句话。但是许多网友在这条微博的评论区给出了完全不同的答案，迫使该报开启评论精选并屏蔽了绝大多数留言。在这条微博收到的800多条评论中，目前仅有10条可以被看到。
在被网友和自媒体截图保留的评论中，获得点赞数最高的是以下几句话：
这个世界不要俺了。（出自徐州铁链女之口。）
我们是最后一代，谢谢。（一个上海青年对大白
影响三代人的威胁的回应。）
他的软肋是他儿子。
找个黑地儿拘他几天。（几名北京小区基层干部讨论如何压住居民的抗议。）
居民自救能力差。
路是通的他们不跑。（乌鲁木齐市11月24日发生火灾后有关部门的解释。）
《人民日报》微博虽然屏蔽了这些评论，但并未撤销话题。因此国内外仍有一些网民在自己的帐号上发表看法。入选之言大多与清零政策有关。但是
这个世界不要俺了仍是许多人的首选，显示徐州铁链女虽然渺无音讯，但她的悲叹仍然留在人们的记忆中。
造成10人死亡的乌鲁木齐火灾成为今年最深刻的集体创痛之一。除了官方为自己辩解的那两句话以外，有些网民还选择了火灾中被困居民绝望的呼喊：
开门啊！...... 开门啊！
关注白纸运动的网民加上了
共产党下台
，
不要封控要自由，不要领袖要选票，不做奴才做公民 ，
不自由毋宁死等抗议者喊过的口号。
《人民日报》微博选出的12句话：
- 中国人过年仪式感在太空也不缺席。
- 双奥之城，一起向未来！
- 冰墩墩来接雪容融下班了。
- 摘星星的妈妈回来啦！
- 以青春之我创造青春之中国！
- 你好，福建舰！
- 祝福香港，明天会更好！
- 川渝人是有些英雄气在身上的！
- 中国女篮，无畏金兰！
- 新征程是充满光荣和梦想的远征。
- 这张太空合影，足以载入史册！
- 别了，通信行程卡。