安大略省警察遭枪击殉职，试用期后第一次单独巡逻

星期二下午在汉密尔顿西南大约45公里的原住民保留地，一辆车开进了路边的沟里。2点40分左右，正在巡逻的皮尔斯查拉在接到车里人打来的求助电话后驱车前往。他刚一到达现场就遭到枪击。一个25岁的男性和一个30岁的女性逃离现场，稍后被逮捕。

皮尔斯查拉曾在加拿大军中服役，退伍后成为安大略省议会大楼的安保人员。他加入省警刚满一年。

皮尔斯查拉是今年安大略省第五名丧生的警察。9月12日，多伦多警察局的韩裔警官安德鲁.洪（Andrew Hong）在一个咖啡店遭到伏击。9月14日，约克地区警察局的吉莱斯皮（Travis Gillespie）在开车上班的路上被一个周姓华裔青年的车迎面撞击。10月11日，南西姆科警察局的拉塞尔（Morgan Russell)和诺斯拉普（Devon Northrup）在前往一栋住宅处理纠纷时遭到枪击。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）