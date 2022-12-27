加拿大警方开枪的事件在增加，引起一些专家担忧

加通社获得的数据显示，今年1月1日至11月30日期间，加拿大全国共有87人被警察射出的子弹击中，其中46人死亡。这两个数字在去年分别是70人中枪，36人死亡，在前年是60人中枪，36人死亡。

本月以来至少又发生了了5起同类事件。12月18日在安大略省沃恩市的一栋公寓楼，73岁的住户威利（Francesco Villi）开枪打死5人，他自己随后在楼道里被警方击毙。

在80%的发生警察开枪的事件中，对方持有武器。但是他们大多不是凶残杀手，而是精神有问题的人或有毒瘾的人，也发生过寻求自杀的人故意向警方挑衅的事件。

阿尔伯塔大学犯罪学专家奥里奥拉（Temitope Oriola）认为，尽管与别的国家相比，加拿大警察开枪的情况比较少，但是自2020年以来的上升趋势仍然令人担忧。他表示，总是会有警察需要开枪的局面出现，警察有权利在执勤结束后平安返回家人身边，但是民众也有权利免遭过度执法。

2020年加拿大总共有4名警察殉职，其中包括多伦多韩裔警官安德鲁.洪（Andrew Hong）和温哥华女警杨子信。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu）