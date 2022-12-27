大部分加拿大人希望政府建立外国影响力注册制度。

根据纳诺斯民调公司受《环球邮报》委托在12月19日至22日期间所做的一项民调，88%的加拿大人赞成建立外国影响力注册制度，以便把那些为外国政府或与外国政府有关的企业提供有偿服务的律师、退休政客和游说团体或人士登记在册。只有7%的受访者表示反对这种做法。

该民调公司负责人纳诺斯（Nik Nanos）认为，在涉及外国利益以及为外国利益工作的加拿大人的事情上保持透明度是合理的。事实上，如果有谁为外国政府或外国机构工作却不愿意让人知道，那可能就有问题了。

加拿大公共安全部长门蒂西诺（Marco Mendicino）本月初表示，联邦政府正在准备就建立外国代理人注册制度一事进行公开咨询。

前保守党议员赵锦荣。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

2021年4月，来自BC省列治文市的保守党议员赵锦荣（Kenny Chiu）曾向众议院提交一份建议建立外国影响力登记制度的个人法案。几个月后加拿大联邦大选竞选开始。根据赵锦荣自己的说法和大西洋委员会智库 数字分析实验室 的追踪调查，他在微博、微信和推特等社交媒体上受到中文匿名文章的诋毁。尽管该法案没有提到特定国家，但这些文章称， 鉴于赵锦荣一向反华，该法案很明显就是针对加拿大的大陆华人，打压华人社区，遏制华人的言论自由。列治文是华人聚居的城市。赵锦荣认为，这些攻击造成了他在这次大选中落选。

麦吉尔大学的两位信息与网络专家Sze-Fung Lee 和Benjamin Fung认为，赵锦荣遇到的虚假信息攻势令人不安地展示了有敌意的外国势力如何利用宣传技巧来干预加拿大的政治制度。他们和数字分析实验室都建议加拿大政府对此采取防范措施。

前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）也是呼吁建立外国影响力注册制度的人士之一。他在接受《环球邮报》采访时表示，中国尤其善于通过包括政界人士在内的代理人在外国宣传自己的立场，并通过他们 洗白 暗中提供的资金。加拿大人需要了解是谁在操纵这些活动和资金。

反对建立外国影响力注册制度的人认为，加拿大现有的游说登记制度、选举法和利益冲突法足以防范外国渗透。前加拿大内阁部长和驻华大使麦家廉（John McCallum）就是其中之一。他目前在一家律师事务所担任代表中国客户和项目的高级顾问。他曾在一次众议院听证会上表示，他愿意遵守关于外国影响力注册的法律，但是质疑这类法律的必要性。

澳大利亚和美国都有类似法律。英国政府最近也提交了关于建立外国影响力登记制度的法案。

（Global and Mail, Robert Fife, Steven Chase, adaptation en chinois par Wei Wu）